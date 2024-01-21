Теннисистка Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

16-летняя россиянка в трех сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в матче четвертого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой (11-й номер посева). Андреева выступала без номера посева. В четвертьфинале чешская теннисистка сыграет с действующей победительницей турнира белоруской Ариной Соболенко из Белоруссии (2).

Единственной представительницей России в женском одиночном азряде соревнований осталась Анна Калинская. Она встретится с итальянкой Жасмин Паолини в матче четвертого круга, встреча пройдет в понедельник, примерное время начала - 09:00 мск.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На Australian Open спортсменка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, в 2023 году она дошла до этой стадии соревнований на Уимблдоне. Также в прошлом сезоне Андреева вышла в третий круг Roland Garros и во второй круг US Open, была финалисткой юниорского Australian Open. По итогам сезона WTA признала 16-летнюю Андрееву лучшим новичком года.

Крейчиковой 28 лет, она является 11-й ракеткой мира. В активе спортсменки семь титулов WTA. В 2021 году чешская теннисистка выиграла Roland Garros. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).