"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась победой казанской команды в серии буллитов со счетом 4:3

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" после серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (5-я минута), Артем Лукоянов (19), Илья Сафонов (44), победный буллит реализовал Вадим Шипачев. У "Спартака" отличились Максим Цыплаков (1, 11) и Илья Ковальчук (59). В серии послематчевых бросков игроки команд совершили 26 попыток поразить ворота. "Спартак" в текущем сезоне еще ни разу не победил по буллитам, проиграв четыре серии из четырех. Нападающий казанской команды Александр Радулов в первом периоде матча получил повреждение после силового приема и больше на лед не выходил.

Первый матч в текущем чемпионате пропустил нападающий "Спартака" Павел Порядин, в 54 матчах он набрал 50 очков (23 шайбы + 27 передач) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд. С начала года красно-белые в восьми матчах потерпели семь поражений при одной победе. "Ак Барс" одержал вторую победу подряд.

"Ак Барс" поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 64 очка в 53 матчах. "Спартак" идет четвертым на Западе с 70 очками после 55 встреч. В следующем матче "Ак Барс" 24 января на выезде сыграет с екатеринбургском "Автомобилистом", "Спартак" днем ранее в гостях встретится с московским "Динамо".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 3:2 победил череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" на своем льду со счетом 3:2 в овертайме обыграл хабаровский "Амур". Ярославский "Локомотив" одержал домашнюю победу над омским "Авангардом" (4:1), "Нефтехимик" в Нижнекамске был сильнее владивостокского "Адмирала" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 53 30 5 1 3 1 13 140-103 76 2 Динамо М 53 26 6 3 1 3 14 166-122 74 3 СКА 53 30 2 3 1 1 16 168-110 72 4 Спартак 55 28 3 0 4 4 16 186-157 70 5 Торпедо 53 25 4 2 2 1 19 153-133 65 6 Северсталь 53 23 0 4 3 4 19 159-145 61 7 ЦСКА 53 24 2 1 0 5 21 152-125 59 8 Динамо Мн 52 18 4 1 2 3 24 137-142 51 9 Витязь 53 12 3 2 4 3 29 111-181 41 10 Куньлунь РС 55 9 4 4 2 4 32 122-187 40 11 Сочи 53 12 1 2 0 6 32 128-205 36