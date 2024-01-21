"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" после серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (5-я минута), Артем Лукоянов (19), Илья Сафонов (44), победный буллит реализовал Вадим Шипачев. У "Спартака" отличились Максим Цыплаков (1, 11) и Илья Ковальчук (59). В серии послематчевых бросков игроки команд совершили 26 попыток поразить ворота. "Спартак" в текущем сезоне еще ни разу не победил по буллитам, проиграв четыре серии из четырех. Нападающий казанской команды Александр Радулов в первом периоде матча получил повреждение после силового приема и больше на лед не выходил.
Первый матч в текущем чемпионате пропустил нападающий "Спартака" Павел Порядин, в 54 матчах он набрал 50 очков (23 шайбы + 27 передач) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.
"Спартак" потерпел второе поражение подряд. С начала года красно-белые в восьми матчах потерпели семь поражений при одной победе. "Ак Барс" одержал вторую победу подряд.
"Ак Барс" поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 64 очка в 53 матчах. "Спартак" идет четвертым на Западе с 70 очками после 55 встреч. В следующем матче "Ак Барс" 24 января на выезде сыграет с екатеринбургском "Автомобилистом", "Спартак" днем ранее в гостях встретится с московским "Динамо".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 3:2 победил череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" на своем льду со счетом 3:2 в овертайме обыграл хабаровский "Амур". Ярославский "Локомотив" одержал домашнюю победу над омским "Авангардом" (4:1), "Нефтехимик" в Нижнекамске был сильнее владивостокского "Адмирала" (3:2).
1
Локомотив
53
30
5
1
3
1
13
140-103
76
2
Динамо М
53
26
6
3
1
3
14
166-122
74
3
СКА
53
30
2
3
1
1
16
168-110
72
4
Спартак
55
28
3
0
4
4
16
186-157
70
5
Торпедо
53
25
4
2
2
1
19
153-133
65
6
Северсталь
53
23
0
4
3
4
19
159-145
61
7
ЦСКА
53
24
2
1
0
5
21
152-125
59
8
Динамо Мн
52
18
4
1
2
3
24
137-142
51
9
Витязь
53
12
3
2
4
3
29
111-181
41
10
Куньлунь РС
55
9
4
4
2
4
32
122-187
40
11
Сочи
53
12
1
2
0
6
32
128-205
36
1
Металлург
55
28
6
2
3
3
13
175-138
78
2
Авангард
53
24
9
3
0
3
14
156-133
75
3
Салават Юлаев
53
28
4
1
2
2
16
156-114
70
4
Автомобилист
55
21
5
4
3
3
19
133-126
66
5
Лада
55
21
2
4
2
9
17
137-137
65
6
Ак Барс
53
23
6
2
0
2
20
135-115
64
7
Трактор
54
23
5
1
2
4
19
145-125
64
8
Нефтехимик
55
18
4
1
4
5
23
127-165
55
9
Амур
53
17
2
2
5
5
22
119-139
52
10
Сибирь
53
16
2
3
3
6
23
118-142
51
11
Барыс
52
10
4
5
2
4
27
119-156
44
12
Адмирал
53
9
3
3
6
5
27
111-153
41