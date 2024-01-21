21 января, 16:42
КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Нападающий "Ак Барса" Кирилл Семенов и форвард "Спартака" Николай Голдобин. Егор Алеев/ ТАСС
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Нападающий "Ак Барса" Кирилл Семенов и форвард "Спартака" Николай Голдобин
© Егор Алеев/ ТАСС
Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
Вратарь "Спартака" Андрей Кареев
© Егор Алеев/ ТАСС

Встреча завершилась победой казанской команды в серии буллитов со счетом 4:3

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" после серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (5-я минута), Артем Лукоянов (19), Илья Сафонов (44), победный буллит реализовал Вадим Шипачев. У "Спартака" отличились Максим Цыплаков (1, 11) и Илья Ковальчук (59). В серии послематчевых бросков игроки команд совершили 26 попыток поразить ворота. "Спартак" в текущем сезоне еще ни разу не победил по буллитам, проиграв четыре серии из четырех. Нападающий казанской команды Александр Радулов в первом периоде матча получил повреждение после силового приема и больше на лед не выходил.

Первый матч в текущем чемпионате пропустил нападающий "Спартака" Павел Порядин, в 54 матчах он набрал 50 очков (23 шайбы + 27 передач) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд. С начала года красно-белые в восьми матчах потерпели семь поражений при одной победе. "Ак Барс" одержал вторую победу подряд.

"Ак Барс" поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 64 очка в 53 матчах. "Спартак" идет четвертым на Западе с 70 очками после 55 встреч. В следующем матче "Ак Барс" 24 января на выезде сыграет с екатеринбургском "Автомобилистом", "Спартак" днем ранее в гостях встретится с московским "Динамо".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 3:2 победил череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" на своем льду со счетом 3:2 в овертайме обыграл хабаровский "Амур". Ярославский "Локомотив" одержал домашнюю победу над омским "Авангардом" (4:1), "Нефтехимик" в Нижнекамске был сильнее владивостокского "Адмирала" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

53

30

5

1

3

1

13

140-103

76

2

Динамо М

53

26

6

3

1

3

14

166-122

74

3

СКА

53

30

2

3

1

1

16

168-110

72

4

Спартак

55

28

3

0

4

4

16

186-157

70

5

Торпедо

53

25

4

2

2

1

19

153-133

65

6

Северсталь

53

23

0

4

3

4

19

159-145

61

7

ЦСКА

53

24

2

1

0

5

21

152-125

59

8

Динамо Мн

52

18

4

1

2

3

24

137-142

51

9

Витязь

53

12

3

2

4

3

29

111-181

41

10

Куньлунь РС

55

9

4

4

2

4

32

122-187

40

11

Сочи

53

12

1

2

0

6

32

128-205

36

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

55

28

6

2

3

3

13

175-138

78

2

Авангард

53

24

9

3

0

3

14

156-133

75

3

Салават Юлаев

53

28

4

1

2

2

16

156-114

70

4

Автомобилист

55

21

5

4

3

3

19

133-126

66

5

Лада

55

21

2

4

2

9

17

137-137

65

6

Ак Барс

53

23

6

2

0

2

20

135-115

64

7

Трактор

54

23

5

1

2

4

19

145-125

64

8

Нефтехимик

55

18

4

1

4

5

23

127-165

55

9

Амур

53

17

2

2

5

5

22

119-139

52

10

Сибирь

53

16

2

3

3

6

23

118-142

51

11

Барыс

52

10

4

5

2

4

27

119-156

44

12

Адмирал

53

9

3

3

6

5

27

111-153

41

  

Теги:
КХЛ