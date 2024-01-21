Хоккеист Цыплаков считает, что игра "Спартака" улучшается в последних матчах

По мнению нападающего красно-белых, игроки команды стали делать намного меньше ошибок

КАЗАНЬ, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра "Спартака" в последних матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Максим Цыплаков.

В воскресенье "Спартак" уступил "Ак Барсу" в Казани после серии буллитов со счетом 3:4. Цыплаков сделал дубль, забив в том числе в меньшинстве, играя в первом звене.

"Хорошо играли, владели инициативой, было много большинства, которое мы не реализовали. Надо к этому ответственней подходить, - сказал Цыплаков. - С "Авангардом" мы тоже хорошо играли. Просто мы ошибаемся, соперник этим пользуется, а мы не можем реализовать важные моменты. Чуть реализация страдает".

"Мы играем хорошо, это уже лучше, когда раньше проигрывали, очень много ошибок делали. Сейчас их стало намного меньше, и совсем другой хоккей", - добавил он.

Следующий матч "Спартак" проведет 23 января с московским "Динамо".