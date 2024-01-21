Траньков: фигуристы Бойкова и Козловский пропустят чемпионат Санкт-Петербурга

Причина пропуска парой турнира не уточняется

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не примут участия в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил тренер группы Этери Тутберидзе Максим Траньков.

"Бойкова и Козловский не будут выступать на чемпионате Санкт-Петербурга", - сказал Траньков.

На завершившемся 21 января чемпионате России по прыжкам Бойкова и Козловский заняли второе место в соревнованиях пар. В командном турнире команда Козловского одержала победу над командой Александра Галлямова. В декабре 2023 года пара заняла второе место на чемпионате России.

Бойковой 22 года, Козловскому - 24 года, с мая они занимаются в группе Тутберидзе, ранее они тренировались в группе Тамары Москвиной. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах стала бронзовым призером турнира.

Чемпионат пройдет 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. В нынешнем году он будет посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.