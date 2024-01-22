Ягудин рассказал, что в детстве его наказывали запретом смотреть "Санту-Барбару"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию отметил, что при воспитании важно не кричать на ребенка, на идти на диалог с ним

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что воспитание детей должно строиться не на запретах, а на диалоге. Об этом он рассказал в рамках проекта общества "Знание".

"Мы говорим не про ремни и ругань, а про общение и разговоры, - сказал Ягудин. - Важно не кричать на ребенка, не ругать, не ставить в угол или забирать у него что-то, как в моем детстве, когда у меня отбирали провод от телевизора и я не мог смотреть очередную серию "Санту-Барбары".

"Да, не удивляйтесь. У меня даже была любимая актриса - Робин Райт, которая играла Келли, миленькую блондиночку. Для меня это было все - мир рушился. Поэтому родителям нужно находить способы обходиться без давления", - отметил он.

Ягудин женат на олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной, пара воспитывает двух дочерей. Он отметил, что дети вольны сами выбирать спорт, которым хотят заниматься. "Для нас с Таней на первом месте - образование, умный и образованный человек пригодится везде", - отметил он.

Ягудину 43 года, он является олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.