Тарпищев назвал причины поражения Хачанова от Синнера на Australian Open

Российский теннисист уступил в трех сетах

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) во многом из-за медленного корта и потери козырей в игре. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу Синнера (4-й номер посева). Хачанов был посеян под 15-м номером.

"Карен выступил в свою силу, неплохо. Ему тяжело пока Синнера обыгрывать, - сказал Тарпищев. - И корт довольно медленный. Подача, козырь Хачанова, принимается. Карен здорово подавал, но за счет корта скорость гасится. Эйсов вообще у всех мало в Австралии в этом году. Поэтому важный козырь Хачанов потерял".