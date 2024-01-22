Брылин рассказал о впечатлениях о церемонии введения в Зал славы клуба НХЛ "Нью-Джерси"

Торжественное мероприятие прошло в ночь на 21 января по московскому времени

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Сергей Брылин немного волновался во время церемонии введения в клубный Зал славы, но мероприятие прошло замечательно. Об этом он рассказал ТАСС.

50-летний Брылин был официально введен в Зал славы "Нью-Джерси" в ночь на 21 января по московскому времени перед домашним матчем команды против "Далласа". Зал славы клуба был создан в 2017 году. До Брылина чести быть включенным в него был удостоен лишь первый владелец команды Джон Макмаллен. В качестве игрока россиянин в составе "Нью-Джерси" выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). С 2013 года он работает в системе клуба, а в 2022 году стал помощником главного тренера основной команды.

"Такое было впервые в моей жизни, и я немного волновался. Все, как мне кажется, прошло хорошо, болельщики были довольны. Все, кто смотрели, сказали, что все прошло замечательно, - сказал Брылин. - Было приятно за тот факт, что наша организация решила отметить, что я уже 30 лет в ней. Что мои бывшие партнеры сказали много теплых слов. Семья была со мной, мама с сестрой прилетели, у меня случился юбилей, все это совпало, одно большое торжество".

"Все сказали множество добрых, хороших слов. Каждый, кто принял участие в этих поздравлениях, мне дорог как друг, как человек, с которым связана в какой-то степени моя судьба", - добавил собеседник агентства.

Капитан "Нью-Джерси" швейцарский нападающий Нико Хишир подарил ему бутылку вина. "Она такая большая, что ее надо открывать, когда понимаешь, с кем ее выпить. В ней 12 литров, нужно ждать случая, чтобы собрать семью, друзей и что-то отметить", - отметил Брылин.

"Нужно двигаться дальше"

Хоккеисты "Нью-Джерси" после чествования Брылина уступили "Далласу" со счетом 2:6.

"Дело не в том, что не удалось поздравить. Просто два очка есть два очка, все мысли были о том, чтобы команда победила. К сожалению, получилось так, как получилось, не самый лучший матч в нашем исполнении. Будем дальше работать, у нас много матчей, нужно двигаться дальше", - сказал собеседник агентства.

"Нью-Джерси" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 44 матчах 49 очков.

"Не хватает наших ведущих игроков из-за травм. Если посмотреть, в одном из прошлых матчей у нас было немало индивидуальных ошибок, которые приводят к пропущенным голам", - отметил Брылин.

В следующей игре "Нью-Джерси" в ночь на 23 января по московскому времени примет "Вегас".