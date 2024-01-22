Тарпищев считает успешным выступление 16-летней Андреевой на Australian Open

Российская теннисистка дошла до четвертого круга на первом в сезоне турнире Большого шлема

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева хорошо выступила на Australian Open, ее поражение в матче четвертого круга вполне объяснимо. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева в матче четвертого круга проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

"Андреева очень хорошо выступила. То, что проиграла, объяснимо - для молодых характерно, что на двухнедельном турнире стабильность пропадает. Нервная система еще не окрепла и страдает. Она атакующий игрок, а когда "поднаелась", то в ее действиях уже не было чистоты".

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Roland Garros, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг US Open. Также она дошла до финала юниорского Australian Open. По итогам сезона-2023 WTA признала Андрееву лучшим новичком года.