Янчук считает, что теннисист Медведев не оставил шансов Боржешу

Заслуженный тренер России считает, что первая ракетка страны выиграл достаточно уверенно

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев хорошо играл в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против португальца Нуно Боржеша и не оставил сопернику никаких шансов на победу. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу Медведева. В четвертьфинале россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

"Даниил играл хорошо, не оставлял шансов своему сопернику, он выиграл достаточно уверенно, - сказал Янчук. - Был небольшой спад в третьем сете, португалец им воспользовался, огрызнулся и смог продлить матч. В конце уже сказывались более высокий класс и мастерство Медведева, поэтому победа была абсолютно закономерной".

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).