Боксер Джонсон получил предложения о работе в Самаре

9 января президент РФ Владимир Путин предоставил спортсмену российское гражданство

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон получил несколько предложений о работе в Самаре. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему Джонсону было предоставлено российское гражданство. Позднее промоутер Владимир Хрюнов рассказал ТАСС, что боксер получит прописку в Самаре.

"В Кевине заинтересованы несколько спортивных клубов и школ, уже есть предложения", - сказал собеседник агентства.

Джонсон родился в США, на профессиональном ринге одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.