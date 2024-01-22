Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода

Ему было 76 лет

ТАСС, 22 января. Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В финале национальная команда победила американцев (51:50), которые выиграли предыдущие семь Игр. За три секунды до финальной сирены решающего матча советская команда проигрывала со счетом 49:50, в конце встречи Александр Белов реализовал пас Ивана Едешко через всю площадку и принес советской команде победу. В 2017 году на основе тех событий был снят фильм "Движение вверх".

В составе сборной СССР Поливода также завоевал бронзовую медаль Олимпиады 1968 года. Годом ранее сборная СССР выиграла чемпионат мира, Поливода был признан самым ценным игроком турнира. Вместе с советской сборной баскетболист трижды побеждал на чемпионатах Европы (1967, 1969, 1971). На клубном уровне он выступал за киевский "Строитель" (нынешнее название - "Будивельник"), с которым завоевал золотую, две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов СССР.

После победы на Олимпиаде Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Из-за проблем со здоровьем Поливода не принимал участия в финальном матче Олимпийских игр против сборной США.

На данный момент в живых из олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года остались Модестас Паулаускас и Едешко.