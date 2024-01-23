Гафин возглавил совет директоров "Динамо"

На этом посту он сменил Юрия Соловьева

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Дмитрий Гафин назначен председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

На этом посту Гафин заменил Юрия Соловьева, возглавлявшего совет с июля 2019 года. За этот период "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России, а также вышло в финал кубка страны. Гафин ранее являлся членом совета директоров и советником председателя совета директоров.

"Футбольный клуб "Динамо" сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется", - говорится в сообщении.

Соловьеву 53 года, с 2008 года по февраль 2022-го он работал в группе ВТБ, является членом исполкома Российского футбольного союза.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 18 матчах.