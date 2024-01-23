Карим Бензема попросил руководство "Аль-Иттихада" временно покинуть клуб

По данным агентства AFP, француз отказался перейти на правах аренды в другой клуб из Саудовской Аравии

ТАСС, 23 января. Обладатель "Золотого мяча" француз Карим Бензема обратился к руководству футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии с просьбой временно покинуть команду. Об этом сообщает агентство AFP.

Руководство "Аль-Иттихада" предложило Бензема перейти в другой клуб из Саудовской Аравии на правах аренды, однако нападающий ответил отказом. По информации источника, француз считает, что не сможет проявить себя в клубе из-за давления. Контракт Бензема рассчитан до 2026 года.

Ранее Бензема был отстранен от тренировок с "Аль-Иттихадом", поскольку не прибыл вовремя в расположение команды после отпуска. В настоящее время футболисты клуба готовятся к возобновлению сезона.

Бензема 36 лет, он перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский "Реал", в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча" в 2022 году.

"Аль-Иттихад" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 28 очков в 18 турах. Следующий матч команда проведет в начале февраля.