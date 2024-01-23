Тер-Ованесян допустил, что олимпийскому рекордсмену Бимону не хватает денег

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в прыжках в длину Боб Бимон выставил золотую медаль Игр 1968 года на аукцион

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян, выигрывавший бронзовые медали Олимпиады 1960 и 1964 годов, считает, что выставившему на аукцион золотую медаль Игр 1968 года американцу Бобу Бимону не хватает денег. Такое мнение Тер-Ованесян высказал журналистам.

22 января стало известно о том, что Бимон выставил золотую медаль Олимпиады на аукцион. Ориентировочная стоимость медали составляет $400-600 тыс.

"Если Бимон решил продать эту медаль, значит, денег ему не хватает. У меня есть золотые медали с 15 чемпионатов Советского Союза, и сколько это будет стоить, если продать? Но я, наверно, не смогу это сделать, но если будет совсем плохо с деньгами, тогда другое дело. Но медали - это святое, когда я умру, они останутся моим детям и внукам", - сказал Тер-Ованесян.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико Бимон показал результат 8,90 метра, что до сих пор является олимпийским рекордом. Тер-Ованесян занял четвертое место. До 1991 года Бимону принадлежал рекорд мира, это достижение превзошел его соотечественник Майк Пауэлл, прыгнувший на 8,95 м.

Бимону 77 лет, после Олимпиады в Мехико он получил серьезное растяжение бедра и не смог продолжить карьеру на прежнем уровне. Он также является серебряным призером Панамериканских игр 1967 года.