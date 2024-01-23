Ольховский: теннисист Рублев может занести этот Australian Open себе в актив

Россиянин проиграл в четвертьфинале турнира итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев может занести себе в актив выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), несмотря на поражение в четвертьфинальном матче от итальянца Янника Синнера. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца. Рублев в 10-й раз в карьере проиграл на стадии четвертьфинала на турнире Большого шлема. В полуфинале Синнер сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

"Рублев сегодня показывал очень хороший теннис, но Синнер очень сильно играл, и его обыграть экстремально сложно. Притом что Рублев вел 5:1 на тай-брейке во втором сете, реальных шансов довести сет до победы не было. Ничего в этом поражении нет страшного, четвертьфинал тоже очень хороший результат. Я считаю, что Андрей может занести этот турнир себе в актив", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).