Ласицкене считает, что отсутствие международных стартов мешает ей прыгать выше

Олимпийская чемпионка во вторник в ранге победительницы московского турнира трижды безуспешно пыталась взять высоту в 1,93 метра

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Отсутствие адреналина из-за неучастия в международных стартах не дает возможности олимпийской чемпионке Марии Ласицкене прыгать выше на турнирах в России. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Я понимаю, откуда ждать результат, - отметила Ласицкене. - Но соревновательная практика сейчас не та, как бы ни старались мы с девочками соперничать, это не выводит меня на те мурашки, на те переживания. И опять же технически, физически сейчас пока что это мой уровень, не нужно сейчас себя еще сильнее и глубже закапывать переживаниями, что я сегодня прыгнула всего лишь 1,90".

Во вторник олимпийская чемпионка в ранге победительницы московского турнира трижды безуспешно пыталась взять высоту в 1,93 метра. На Олимпиаде в Токио Ласицкене победила с результатом 2,04 метра, личный рекорд спортсменки - 2,06.

"Надо быть благодарным за этот результат, быть благодарным, что я посоревновалась, что я себя все-таки собрала на второй попытке на 1,83 метра. Я уже там могла начать беситься и нервничать, но я все-таки собралась. Мне смешно говорить о высоте 1,87, когда есть высота другого уровня в 2 метра. Но сейчас это нужно принять, что сейчас я борюсь с собой и с планкой на высоте 1,87-1,90, как бы мне это ни было обидно и неприятно - это факт", - добавила спортсменка.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.