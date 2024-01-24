Кучеров оформил хет-трик в матче с "Филадельфией" и первым набрал 80 очков в сезоне НХЛ

Российский игрок "Тампы" также сделал один результативный пас и был признан первой звездой матча

ТАСС, 24 января. "Тампа" со счетом 6:3 обыграла "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брейден Пойнт (2-я минута), Никита Кучеров (19, 23, 60), Майки Эйссимонт (38) и Брэндон Хагель (60). У проигравших отличились Кэм Аткинсон (30), Джейми Драйсдейл (35) и Кэм Йорк (41). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32. Его соотечественник защитник "Филадельфии" Егор Замула не записал на свой счет результативных действий.

Кучеров также сделал один результативный пас и был признан первой звездой матча, на его счету теперь 80 очков (31 гол + 49 передач) в 47 играх регулярного чемпионата. Россиянин первым в нынешнем сезоне преодолел данную отметку. Его ближайшим преследователем является канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, в активе которого 77 очков (26+51) после 47 встреч. Среди российских игроков на втором месте по количеству очков в текущем регулярном чемпионате располагается форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин - 62 очка (28+34) по итогам 46 игр.

"Филадельфия" потерпела третье поражение подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 56 очков в 48 матчах. "Тампа" идет третьей в Атлантическом дивизионе с 55 очками после 48 встреч. В следующем матче "Филадельфия" в ночь на 26 января встретится на выезде с "Детройтом". "Тампа" в этот же день примет "Аризону".

В других матчах игрового дня "Детройт" дома проиграл "Далласу" (4:5), "Оттава" на выезде справилась с "Монреалем" (4:1), у гостей передачу сделал защитник Артем Зуб, "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке уступил "Вегасу" (2:3), в составе победителей 2 очка (1+1) набрал нападающий Иван Барбашев, у проигравших результативный пас на счету защитника Александра Романова. "Миннесота" при своих болельщиках одолела "Вашингтон" (5:3), в составе столичной команды передачей отметился форвард Евгений Кузнецов.