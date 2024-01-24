В Минспорте Красноярского края рассказали о задачах Тихонова на посту тренера "Енисея"

По словам министра спорта края Дениса Петровского, команда должна бороться за место в первой четверке Первой лиги по итогам следующего сезона

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" под руководством главного тренера Андрея Тихонова должен побороться за место в первой четверке Мелбет - Первой лиги в сезоне-2024/25. Об этом ТАСС сообщил министр спорта края Денис Петровский.

15 января Тихонов возглавил "Енисей", подписав контракт на 2,5 года. По итогам сезона в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) выходят две лучшие команды Первой лиги. Клубы, которые занимают 3-е и 4-е места, играют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.

"Сейчас команда находится на сборах, текущая задача - изучить состав, понять, на какие позиции в зимнее трансферное окно провести усиление. Определить цели, чтобы в летнее трансферное окно окончательно сформировать состав и в новом сезоне бороться за места в первой четверке", - сообщил Петровский, отвечая на вопрос о поставленных перед Тихоновым задачах.

По его словам, в текущем сезоне, учитывая турнирное положение команды, перед "Енисеем" стоит задача "максимально порадовать болельщиков". "Но глобально думать нужно о следующем сезоне", - подчеркнул министр.

"Енисей" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.