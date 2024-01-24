"Сибирь" ждет согласия КХЛ на рассмотрение апелляции по решению о технических поражениях

"Сибирь" подала заявление в совместную дисциплинарную палату ФХР и КХЛ на присуждение четырех технических поражений

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" ожидает подтверждения готовности Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотреть апелляцию клуба на решение лиги о присуждении технических поражений в четырех матчах Фонбет-КХЛ из-за нарушения лимита на легионеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

"Сибирь" подала заявление в совместную дисциплинарную палату Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ о рассмотрении ситуации, связанной с нарушением лимита на легионеров КХЛ и присуждением клубу четырех технических поражений. Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление, клуб ждет подтверждения от КХЛ. Министерство физической культуры и спорта держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами", - сообщили ТАСС в ведомстве.

17 января КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

Апелляция должна быть рассмотрена совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ. Она рассматривает споры, в которых одна из сторон является субъектом соревнований, проводимых ФХР, а другая - субъектом соревнований, проводимых КХЛ.