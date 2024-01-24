Пятиборец Фролов, оправданный по делу о нарушении антидопинговых правил, вернется в спорт

По словам трехкратного чемпиона мира, он планирует работать в спорте в качестве тренера или руководителя

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по современному пятиборью россиянин Илья Фролов, с которого были сняты все обвинения в нарушении антидопинговых правил, намерен продолжить работу в спорте в качестве тренера или руководителя. Об этом Фролов сообщил ТАСС.

Фролов был отстранен от спорта на основании материалов из доклада руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

"Разбирательство шло долгих полтора года, и только сейчас я могу облегченно вздохнуть, - признался Фролов. - Международная федерация приняла решение снять с меня все обвинения. Продолжу ли я карьеру спортсмена? Я обязательно буду работать в спорте, но теперь, наверное, уже в роли тренера или руководителя".

Фролову 39 лет, на его счету также пять золотых медалей чемпионатов Европы.