Лыжники Белоруссии планируют выступить на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта

К соревнованиям готовятся белорусские атлеты, выступающие в лыжных гонках, фристайле и горнолыжном спорте

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Белорусские атлеты, выступающие в лыжных гонках, фристайле и горнолыжном спорте, планируют принять участие во Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщил ТАСС председатель совета Белорусского лыжного союза Александр Гребнев.

"Команда Белоруссии по лыжным гонкам сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Цахкадзоре (Армения), - сказал Гребнев. - В ближайшее время планируется определить состав для участия в Спартакиаде. Сейчас идет планомерная подготовка к этому мероприятию".

По словам главы совета, к участию в Спартакиаде также готовятся белорусские горнолыжники и фристайлисты. "Если нас в итоге допустят, то мы с удовольствием примем участие в соревнованиях. Сейчас все наши спортсмены готовятся, у нас активная фаза сезона, работаем в соответствии с установленными планами", - сказал Гребнев.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Тюмень станет местом проведения соревнований по лыжным гонкам, Челябинская область примет горнолыжников, в Миассе и Красноярске выступят мастера фристайла.