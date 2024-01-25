Матыцин считает, что интерес к Играм будущего говорит о перспективности проекта

По мнению министра, проект демонстрирует торжество физических качеств и одновременно интеллектуальные способности спортсменов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Интерес многих стран к Играм будущего свидетельствует о хороших перспективах этого проекта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Игры будущего - это инновационный пионерский проект, инициатором которого выступает Российская Федерация. Проект демонстрирует гармонию, развитие, двигательную активность, торжество физических качеств и одновременно интеллектуальные способности спортсменов, молодых людей, их синергию. Я уверен, что у этого проекта большое будущее. Мы уверены, что он вызовет интерес не только в Российской Федерации", - сказал Матыцин.

"Многие страны проявляют к нему интерес, и это значит, что проект имеет хорошую перспективу", - отметил министр, добавив, что в ближайшее время в России будет открыт третий фиджитал-центр - в Казани.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.