Международная федерация парусного спорта допустила россиян до олимпийской квалификации

Спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе

ТАСС, 25 января. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает пресс-служба World Sailing.

"Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже, начиная с квалификационного соревнования регаты "Последний шанс", которое пройдет 20-27 апреля, и заканчивая олимпийской регатой в Марселе", - говорится в заявлении пресс-службы World Sailing.

Международная федерация парусного спорта 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. 24 мая 2023 года федерация сообщила о продлении отстранения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Регата "Последний шанс" пройдет 20-27 апреля во французском Йере. В соревнованиях примут участия спортсмены, которые еще не квалифицировались на Олимпиаду.