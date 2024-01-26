На Аллее славы в Москве открыли посвященную летним видам спорта экспозицию

В церемонии открытия приняли участие многие победители и призеры Олимпийских игр

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная победам в летним видах спорта, открылась на Аллее славы, которая создана Российским обществом "Знание" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В открытии приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина, олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева, двукратный чемпион мира по спортивной акробатике Реваз Гургенидзе, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, олимпийская чемпионка в прыжках на батуте Ирина Караваева, двукратный олимпийский чемпион в пятиборье Андрей Моисеев, двукратная чемпионка мира по гиревому спорту Марина Ивина.

"Я действительно благодарна за то, что меня пригласили на эту прекрасную и великолепную выставку, - сказала Латынина. - Самое главное, что я вспоминаю, когда моя дочь говорила, когда я была на Олимпиаде: "Боже, помоги маме", - рассказала Латынина.

Аллея славы - выставка, посвященная именитым российским спортсменам и достижениям на мировой спортивной арене, создана Российским обществом "Знание". Каждая стела посвящена одному атлету. Помимо портретов и краткой информации о них, также представлены настоящие золотые медали. Всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, она будет посвящена десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи. Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.