Юрген Клопп покинет пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании сезона

Немецкий специалист возглавляет команду с 2015 года

ТАСС, 26 января. Немец Юрген Клопп покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль" по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я понимаю, для многих это шок, но я могу постараться объяснить это. Мне нравится в этом клубе абсолютно все: город, наши болельщики, команда и персонал. Дело в том, что у меня заканчиваются силы, я знаю, что не смогу выполнять свою работу снова и снова. После многих лет вместе моя любовь и мое уважение к вам выросли", - сказал Клопп, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году стала чемпионом Англии.