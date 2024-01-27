РФС утвердил перенос матчей 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля

Изначально тур должен был пройти с 15 по 17 марта, решение о переносе было принято в связи с проведением выборов президента России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матчей 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на 23-25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Ранее за перенос матчей проголосовало общее собрание РПЛ. Изначально тур должен был пройти с 15 по 17 марта. Решение о переносе было принято в связи с проведением выборов президента России.

В 21-м туре состоится матч между московскими ЦСКА и "Спартаком", встреча должна пройти на стадионе армейцев. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" примет казанский "Рубин", занимающий первое место после 18 туров "Краснодар" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Грозненский "Ахмат" на своем поле встретится с "Сочи", московские "Локомотив" и "Динамо" проведут выездные матчи против "Пари Нижний Новгород" и "Оренбурга" соответственно. "Факел" в Воронеже проведет домашнюю встречу с самарскими "Крыльями Советов", екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграет против "Ростова".

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.