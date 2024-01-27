Ветлугин предположил, почему фигуристка Симонова продолжила выступление после падения

В среду Симонова была отправлена в больницу с катка, ей было диагностировано небольшое сотрясение мозга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Многие фигуристы не чувствуют боли из-за адреналина. Об этом рассказал фигурист Матвей Ветлугин журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию с Марией Симоновой.

14-летняя Симонова, несмотря на серьезное падение на турнире "На призы президента Федерации фигурного катания Москвы", продолжила выступление со своим партнером Мартином Бреславским.

"Да, я видел ее падение, таких травм у меня не было, - рассказал Ветлугин. - Но во время соревнований травмы случались, один сезон у меня постоянно болело бедро, и если я определенным образом приземлялся, случался рецидив. И вот так произошло на первенстве России в 2020 году, я понял, что это обострение, но докатал".

"Я не могу говорить за других - но на старте чувства притупляются из-за адреналина. Бывает, борешься за зубец перед вращением, а потом замечаешь, что рука в крови. А что касается бедра, боль преодолела порог чувствительности, поэтому тогда я докатался до конца", - отметил Ветлугин.

В среду Симонова была отправлена в больницу с катка, где проходил турнир. Она упала с поддержки и ударилась головой об лед. Врачи диагностировали фигуристке небольшое сотрясение мозга.