Теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское

Спортсмен сообщил, что официально будет представлять новую сборную со следующей недели

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Теннисист Александр Шевченко, ранее выступавший за Россию, будет представлять сборную Казахстана. О смене спортивного гражданства он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять сборную Казахстана на корте. Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт", - написал Шевченко.

О том, что спортсмен обратился в Федерацию тенниса Казахстана с просьбой представлять страну на международных турнирах, стало известно осенью 2022 года. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тогда сообщил ТАСС, что Шевченко имеет косвенное отношение к отечественному теннису, так как с 10 лет живет в Австрии.

Шевченко 23 года, он является 48-й ракеткой мира. Теннисист не побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема спортсмен показал лучший результат в 2023 году, когда дошел до второго круга Roland Garros.

С 2018 года сборную Казахстана на международных соревнованиях представляет Елена Рыбакина, которая до этого выступала за Россию. На данный момент она является третьей ракеткой мира и победительницей шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдон, в 2023-м вышла в финал Australian Open. В соревнованиях ATP как представитель Казахстана участвует Александр Бублик, занимающий в мировом рейтинге 27-е место и до 2016 года выступавший за Россию. В 2021 году завершила карьеру двукратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Ярослава Шведова. Она сменила российское спортивное гражданство на казахстанское в 2008 году.

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. WTA и ATP последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.