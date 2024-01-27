Фигурист Даниелян рассказал, что осенью получил травму ноги

На этапе Гран-при России в Москве у спортсмена обострились старые повреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Артур Даниелян в сентября получил еще одну травму. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

"Я давно не выступал, рад снова почувствовать эту атмосферу, - сказал Даниелян. - Понятно, что я далеко не в кондициях, потому что травма не до конца залечена до сих пор, все в процессе, но я решил выступать на чемпионате. Мы обсуждали это с тренером, он спросил: "Ты сможешь?" Но мне надо было выступить, мне так было бы спокойнее, это может быть последним стартом в сезоне - все зависит от того, как продолжится лечение и какие у него будут сроки".

Фигурист рассказал, что усугубил старые травмы на соревнованиях в столице. "На Гран-при в Москве обострились старые травмы при падениях, как у камикадзе, - я подцепил оперированные колено и голеностоп, всю правую ногу, которая хотела бы, чтобы я приземлялся адекватно. Плюс новая травма, которая беспокоит меня с сентября-октября: боль нарастала постепенно, только в ноябре мы узнали точный диагноз, для этого потребовалось две недели. На Гран-при у меня была нормальная форма, решили ничего не упускать и выступать, это большой спорт", - отметил Даниелян.

"Нога не может пройти на какой-то период, это нежная часть организма, она требует тщательного лечения, чем мы и занимаемся, - добавил фигурист. - Выше головы прыгать не будем. Надо слушать тренера и кататься чисто с обычными тройными и с тройным акселем, поэтому сегодня от себя проката "вау" не ждал".