Фигурист Игнатов рассказал о самочувствии после падения на чемпионате Санкт-Петербурга

Макар Игнатов во время проката упал с четверного тулупа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов нормально себя чувствует после сильного падения на чемпионате Санкт-Петербурга, причиной произошедшего могли стать старые ботинки. Об этом Игнатов рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

Игнатов во время проката упал с четверного тулупа.

"Чувствую себя отлично, - рассказал Игнатов. - Я не видел со стороны своего падения, но летел интересно. Сейчас на адреналине я, может быть, и не чувствую ничего, а уже завтра будут последствия".

"Я очень разозлился на себя - с тулупами обычно такого не случается, но, когда такое вылезает на соревнованиях, меня это бесит. По своим ощущениям технически я шел так же, как обычно, но у меня есть давняя проблема с ботинками, потому что я их часто меняю, - отметил фигурист. - И вот как раз сейчас выступает в тот момент, когда я уже просаживаюсь, проскакиваю".

Игнатов отметил, что прыгать ему удобнее на новых коньках. "Сейчас откатаю чемпионат Санкт-Петербурга и буду менять ботинки к Спартакиаде на новые. Ботинки ломаются, чтобы приспособиться к ним, мне оптимально нужно недели две. С прыжками на новых коньках я кайфую - они меня лучше держат", - сообщил фигурист.

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января в Академии фигурного катания. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.