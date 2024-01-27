Про "Битву школ" по фигурному катанию снимут сериал

Сериал будет снят в жанре "док-реалити"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сериал про юношеские соревнования "Битва школ" по фигурному катанию будет снят в скором времени. Об этом журналистам рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов.

"Выйдет сериал про "Битву школ". Это будет очень интересный сериал, док-реалити (реалити-шоу - прим. ТАСС), он снят в качестве "Нетфликс", я не преувеличиваю. Сериал не об олимпийских чемпионах, а о детях, о тех, кто каждый день трудится, разные судьбы и истории. Автор идеи - Нина Мозер. Это снимается на частные деньги, мы делаем более правдивую историю", - рассказал Абдурахманов.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет "Битва школ" организованы Департаментом спорта города Москвы. Турнир проходит в шесть этапов, финал состоится 14 апреля. Хедлайнером четвертого этапа, который проходит 27 января, стала олимпийская чемпионка в командном турнире Игр в Пекине Камила Валиева.