Чесноков считает, что теннисисту Шевченко далеко до уровня Медведева и Рублева

Ранее Александр Шевченко, выступавший за сборную Россию, объявил, что со следующей недели будет представлять Казахстан

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уход российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева стал бы тяжелой потерей для отечественного спорта, а перешедшему в сборную Казахстана Александру Шевченко до их уровня пока что далеко. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Шевченко, ранее выступавший за сборную России, объявил, что со следующей недели будет представлять Казахстан.

"Я считаю, что совершенно незачем переживать из-за ухода Шевченко. Он уже давно кушает фрукты Казахстана, в этом нет никакой новости. Он посчитал, что так ему будет комфортнее, это его выбор. Возможно, кто-то сочтет его поступок за предательство, но я не буду ни осуждать, ни поощрять, а восприму как данность", - сказал Чесноков.

"Если говорить о его значимости для российского тенниса, то, на мой взгляд, каждым игроком нужно дорожить, а Шевченко - это четвертый или пятый игрок страны. С другой стороны, если бы от нас ушли [Даниил] Медведев или [Андрей] Рублев, вот это были бы реальные потери, а Шевченко до них пока очень далеко. Потенциально он может быть очень ярким игроком, но вместе с тем он нередко проводит абсолютно блеклые матчи", - добавил собеседник агентства.

Шевченко 23 года, он является 48-й ракеткой мира. Теннисист не побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема спортсмен показал лучший результат в 2023 году, когда дошел до второго круга Открытого чемпионата Франции.