Бронзовый призер Олимпиады Рашидов выиграл турнир Ивана Ярыгина по борьбе в весе до 65 кг

В финальном поединке российский борец победил представителя Монголии

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Гаджимурад Рашидов стал победителем турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Красноярске.

В финальном поединке российский борец победил представителя Монголии Тулга Тумур-Очира. Бронзовые медали завоевали россияне Далгат Абдулкадыров и Арипгаджияв Абдулаев.

В весовой категории до 79 кг россиянин Халид Яхиев победил в финале соотечественника Магомеда Магомаева. Бронзу выиграли россияне Ахмед Усманов и Касум Касумов. Россиянин Зелимхан Хизриев стал победителем турнира в весовой категории до 125 кг, одолев в финале другого представителя России Анзора Хизриева. Бронзу выиграли россиянин Никита Хабаров и китаец Дэнг Чживэй.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.