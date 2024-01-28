Глава УЕФА не видит проблемы в товарищеском матче сборных России и Сербии

Товарищеская игра должна пройти в марте, против ее проведения выступила Украинская ассоциация футбола

ТАСС, 28 января. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин не считает проблемой проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии. Об этом Чеферин рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Товарищеская встреча между командами России и Сербии запланирована на март.

"Это [запрет на проведение матча] не в нашей юрисдикции. Команда Сербии также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего сделать не можем, - сказал Чеферин. - Почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол?"

"И этот матч никого не волнует: если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и ведущие СМИ", - добавил глава УЕФА.

20 декабря 2023 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. После этого Украинская ассоциация футбола попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА принять меры и не допустить проведение этой игры.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).