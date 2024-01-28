"Авангард" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Поражение "Амура" от "Металлурга" досрочно вывело омичей в плей-офф

ТАСС, 28 января. Хабаровский "Амур" со счетом 2:3 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (3-я минута), Данила Юров (12) и Никита Гребенкин (57). У проигравших отличились Владислав Барулин (32) и Ефим Гуркин (58).

Поражение "Амура" гарантировало омскому "Авангарду" участие в плей-офф. Омская команда стала вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции, первым был "Металлург". От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак".

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. "Амур" потерпел девятое поражение подряд, команда идет 10-й в Восточной конференции с 53 очками после 56 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, игра пройдет 29 января в Хабаровске.

"Авангард" располагается на второй позиции Востока. Клуб набрал 79 очков по итогам 55 игр. Следующую встречу "Авангард" проведет в воскресенье, команда примет челябинский "Трактор".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 56 32 2 3 1 2 16 181-113 77 2 Динамо М 56 27 6 3 2 3 15 177-133 77 3 Локомотив 55 30 5 1 3 1 15 144-110 76 4 Спартак 57 29 3 1 4 4 16 196-163 74 5 Торпедо 55 25 5 2 3 1 19 157-137 68 6 Северсталь 55 24 0 4 3 4 20 165-151 63 7 ЦСКА 55 25 2 1 0 5 22 155-131 61 8 Динамо Мн 55 19 5 1 2 3 25 145-148 55 9 Сочи 56 14 1 3 0 6 32 137-211 42 10 Витязь 55 12 3 2 4 3 31 114-188 41 11 Куньлунь РС 56 9 4 4 2 4 33 123-192 40