28 января, 09:18,
обновлено 28 января, 09:30
КХЛ

"Авангард" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Хоккеисты "Авангарда". Александр Щербак/ ТАСС
Хоккеисты "Авангарда"
© Александр Щербак/ ТАСС

Поражение "Амура" от "Металлурга" досрочно вывело омичей в плей-офф

ТАСС, 28 января. Хабаровский "Амур" со счетом 2:3 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (3-я минута), Данила Юров (12) и Никита Гребенкин (57). У проигравших отличились Владислав Барулин (32) и Ефим Гуркин (58).

Поражение "Амура" гарантировало омскому "Авангарду" участие в плей-офф. Омская команда стала вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции, первым был "Металлург". От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак".

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. "Амур" потерпел девятое поражение подряд, команда идет 10-й в Восточной конференции с 53 очками после 56 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, игра пройдет 29 января в Хабаровске. 

"Авангард" располагается на второй позиции Востока. Клуб набрал 79 очков по итогам 55 игр. Следующую встречу "Авангард" проведет в воскресенье, команда примет челябинский "Трактор". 

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

56

32

2

3

1

2

16

181-113

77

2

Динамо М

56

27

6

3

2

3

15

177-133

77

3

Локомотив

55

30

5

1

3

1

15

144-110

76

4

Спартак

57

29

3

1

4

4

16

196-163

74

5

Торпедо

55

25

5

2

3

1

19

157-137

68

6

Северсталь

55

24

0

4

3

4

20

165-151

63

7

ЦСКА

55

25

2

1

0

5

22

155-131

61

8

Динамо Мн

55

19

5

1

2

3

25

145-148

55

9

Сочи

56

14

1

3

0

6

32

137-211

42

10

Витязь

55

12

3

2

4

3

31

114-188

41

11

Куньлунь РС

56

9

4

4

2

4

33

123-192

40

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

58

30

6

2

3

3

14

183-144

82

2

Авангард

55

26

9

3

0

3

14

166-137

79

3

Салават Юлаев

56

29

4

2

2

3

16

166-121

75

4

Автомобилист

58

22

5

5

3

3

20

139-133

70

5

Трактор

56

24

5

2

2

4

19

154-131

68

6

Лада

57

22

2

4

3

9

17

142-141

68

7

Ак Барс

55

24

6

2

0

2

21

141-120

66

8

Нефтехимик

57

18

4

1

5

6

23

134-174

57

9

Сибирь

56

17

2

3

3

6

25

123-150

53

10

Амур

56

17

2

2

6

5

24

123-148

53

11

Адмирал

56

10

4

3

6

5

28

120-162

45

12

Барыс

55

10

4

5

2

4

30

121-168

44

  

Теги:
Омская областьКХЛ