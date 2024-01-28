"Авангард" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 28 января. Хабаровский "Амур" со счетом 2:3 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (3-я минута), Данила Юров (12) и Никита Гребенкин (57). У проигравших отличились Владислав Барулин (32) и Ефим Гуркин (58).
Поражение "Амура" гарантировало омскому "Авангарду" участие в плей-офф. Омская команда стала вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции, первым был "Металлург". От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак".
"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. "Амур" потерпел девятое поражение подряд, команда идет 10-й в Восточной конференции с 53 очками после 56 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, игра пройдет 29 января в Хабаровске.
"Авангард" располагается на второй позиции Востока. Клуб набрал 79 очков по итогам 55 игр. Следующую встречу "Авангард" проведет в воскресенье, команда примет челябинский "Трактор".
1
СКА
56
32
2
3
1
2
16
181-113
77
2
Динамо М
56
27
6
3
2
3
15
177-133
77
3
Локомотив
55
30
5
1
3
1
15
144-110
76
4
Спартак
57
29
3
1
4
4
16
196-163
74
5
Торпедо
55
25
5
2
3
1
19
157-137
68
6
Северсталь
55
24
0
4
3
4
20
165-151
63
7
ЦСКА
55
25
2
1
0
5
22
155-131
61
8
Динамо Мн
55
19
5
1
2
3
25
145-148
55
9
Сочи
56
14
1
3
0
6
32
137-211
42
10
Витязь
55
12
3
2
4
3
31
114-188
41
11
Куньлунь РС
56
9
4
4
2
4
33
123-192
40
1
Металлург
58
30
6
2
3
3
14
183-144
82
2
Авангард
55
26
9
3
0
3
14
166-137
79
3
Салават Юлаев
56
29
4
2
2
3
16
166-121
75
4
Автомобилист
58
22
5
5
3
3
20
139-133
70
5
Трактор
56
24
5
2
2
4
19
154-131
68
6
Лада
57
22
2
4
3
9
17
142-141
68
7
Ак Барс
55
24
6
2
0
2
21
141-120
66
8
Нефтехимик
57
18
4
1
5
6
23
134-174
57
9
Сибирь
56
17
2
3
3
6
25
123-150
53
10
Амур
56
17
2
2
6
5
24
123-148
53
11
Адмирал
56
10
4
3
6
5
28
120-162
45
12
Барыс
55
10
4
5
2
4
30
121-168
44