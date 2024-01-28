Фигуристка Гущина считает некорректным обсуждать вес у спортсменов

По мнению Гущиной, эта тема никому неприятна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Обсуждение веса у спортсменов некорректно, эта тема неприятна никому. Такое мнение высказала журналистам фигуристка Ксения Гущина.

Гущина во второй раз победила на чемпионате Санкт-Петербурга, второй стала Анна Фролова, третьей - София Захарова.

"Я думаю, что вес обсуждать не очень корректно. Никому неприятно, когда отзываются о весе. Я пересматриваю прокаты, поэтому комментарии слушаю", - сказала Гущина.

"Еще не решила, как буду праздновать победу, достаточно значимая победа в моей жизни. Сейчас подготовка шла в полном объеме, эмоций было больше, чем в прошлом году, в этот раз конкуренция выше. Волновалась, что надо повторить результат, очень хотелось, надеюсь, что в следующем году тоже получится. Взросление идет своим ходом, пока в процессе", - добавила фигуристка.

Спортсменка рассказала о подготовке перед выходом на лед: "Стразы больше часа клеила, на макияж где-то полчаса потратила. Я сама подбираю образы, экспериментирую, на каждом соревновании что-то новое добавляется".

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января в Академии фигурного катания. В нынешнем году турнир посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.