Фигуристка Захарова назвала особым выступление на турнире в честь 80-летия снятия блокады

Спортсменка заняла третье место на чемпионате Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Фигуристка София Захарова считает особой радостью успешно выступить на чемпионате Санкт-Петербурга, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Захарова заняла на турнире третье место.

"У меня много прабабушек и прадедушек, которые пережили этот ужас, которые были героями. Мы всей семьей помним их и скорбим. Мы рады, что они смогли это пережить. Этот турнир посвящено 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мне всегда приятно выступать на любых стартах, но завоевать медаль такого старта - особая радость", - сказала Захарова.