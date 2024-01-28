Российские фигуристы завершили выступление в ледовых шоу в Пекине

В представлении приняли участие Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, а также пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов

ПЕКИН, 28 января. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Российские фигуристы завершили серию выступлений в рамках ледового шоу Ice Legend 2024 в Пекине и направятся в Чэнду (пров. Сычуань), где выйдут на лед 3-4 февраля.

В представлении приняла участие двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, продемонстрировавшая знакомый российскому зрителю показательный номер "Алегрия". Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером "Эсмеральда", а чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева вышла на лед под композицию "Shallow".

Китайские зрители смогли увидеть как одиночное, так и парное катание - в том числе на шоу выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В представлении также приняли участие китайские фигуристы, в том числе 20-летний Пэн Чжимин.

Ранее Медведева посетила детский праздник, проходивший на катке в российском посольстве в КНР. Фигуристка выступила с приветственным словом, пообщалась с гостями мероприятия, осмотрела территорию посольства и встретилась с послом России в КНР Игорем Моргуловым.