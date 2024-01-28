Фигурист Гуменник считает, что 300 баллов за сумму программ для него не предел

Спортсмен стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга, набрав 300,29 балла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник преодолел на чемпионате Санкт-Петербурга планку в 300 баллов за короткую и произвольную программы, но считает, что это не предел. Об этом он рассказал журналистам после победы.

Гуменник стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга в мужском одиночном катании. За короткую программу он получил 98,64 балла, за произвольную - 201,65, в сумме - 300,29.

"В прокате сегодня почти все получилось, я катал не самый-самый сложный вариант, но он все равно сложнее, чем почти на всех других соревнованиях показывал, и, в принципе получилось чисто, - рассказал Гуменник. - Планку в 300 баллов я уже преодолел, с тем контентом, что у меня сейчас есть, это практически максимум. Но дальше буду стремиться пробить 310. Реально ли 320 или 330? Надо потихоньку идти к ним".

"Нужно, чтобы артистизм был доведен до автоматизма. Программа у меня сложная физически, в начале четверные подряд идут, а музыка довольно спокойная, и лицо у меня в ней должно быть равнодушное, сосредоточенное, и только в конце по сюжету я могу показать какие-то яркие эмоции", - отметил фигурист.

На вопрос журналистов о выводах после чемпионата России, на котором Гуменник стал только третьим, он ответил: "Конечно, на чемпионате России мне было немного обидно, все-таки я хотел быть первым. На следующий день я уже не сильно расстраиваюсь, теперь у меня мотивация еще больше, чтобы оттачивать прыжки, чтобы они были еще более стабильными".