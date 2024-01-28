28 января, 16:21
КХЛ

ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:2

ЧЕРЕПОВЕЦ /Вологодская область/, 28 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 328 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (24-я и 37-я минуты), Павел Карнаухов (26), Владислав Каменев (46), Михаил Григоренко (48) и Тахир Мингачев (48). У "Северстали" отличились Руслан Абросимов (28) и Данил Аймурзин (38).

ЦСКА благодаря победе обошел "Северсталь" в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова поднялись на шестое место, набрав 63 очка после 56 игр. "Северсталь" идет седьмой, у череповецкой команды также 63 очка в 56 матчах, однако она уступает ЦСКА по количеству побед в основное время.

В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо" 31 января. "Северсталь" следующую игру проведет 2 февраля, команда из Череповца на своем льду встретится с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на своем льду со счетом 5:4 в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым", челябинский "Трактор" в Омске одолел местный "Авангард" (5:4), казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над казахстанским "Барысом" (3:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду уступил тольяттинской "Ладе" (0:2). Минское "Динамо" дома переиграло новосибирскую "Сибирь" (4:1), китайский "Куньлунь Ред Стар" на выезде был сильнее "Сочи" (4:3 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

56

32

2

3

1

2

16

181-113

77

2

Динамо М

56

27

6

3

2

3

15

177-133

77

3

Локомотив

55

30

5

1

3

1

15

144-110

76

4

Спартак

57

29

3

1

4

4

16

196-163

74

5

Торпедо

55

25

5

2

3

1

19

157-137

68

6

ЦСКА

56

26

2

1

0

5

22

161-133

63

7

Северсталь

56

24

0

4

3

4

21

167-157

63

8

Динамо Мн

56

20

5

1

2

3

25

149-149

57

9

Сочи

57

14

1

3

0

7

32

140-215

43

10

Куньлунь РС

57

9

5

4

2

4

33

127-195

42

11

Витязь

55

12

3

2

4

3

31

114-188

41

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

58

30

6

2

3

3

14

183-144

82

2

Авангард

56

26

9

3

0

3

15

170-142

79

3

Салават Юлаев

56

29

4

2

2

3

16

166-121

75

4

Трактор

57

25

5

2

2

4

19

159-135

70

5

Лада

58

23

2

4

3

9

17

144-141

70

6

Автомобилист

58

22

5

5

3

3

20

139-133

70

7

Ак Барс

56

25

6

2

0

2

21

144-121

68

8

Нефтехимик

58

18

4

1

5

6

24

134-176

57

9

Сибирь

57

17

2

3

3

6

26

124-154

53

10

Амур

56

17

2

2

6

5

24

123-148

53

11

Адмирал

56

10

4

3

6

5

28

120-162

45

12

Барыс

55

10

4

5

2

4

30

121-168

44

  

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КХЛ