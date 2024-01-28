ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:2

ЧЕРЕПОВЕЦ /Вологодская область/, 28 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 328 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (24-я и 37-я минуты), Павел Карнаухов (26), Владислав Каменев (46), Михаил Григоренко (48) и Тахир Мингачев (48). У "Северстали" отличились Руслан Абросимов (28) и Данил Аймурзин (38).

ЦСКА благодаря победе обошел "Северсталь" в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова поднялись на шестое место, набрав 63 очка после 56 игр. "Северсталь" идет седьмой, у череповецкой команды также 63 очка в 56 матчах, однако она уступает ЦСКА по количеству побед в основное время.

В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо" 31 января. "Северсталь" следующую игру проведет 2 февраля, команда из Череповца на своем льду встретится с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на своем льду со счетом 5:4 в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым", челябинский "Трактор" в Омске одолел местный "Авангард" (5:4), казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над казахстанским "Барысом" (3:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду уступил тольяттинской "Ладе" (0:2). Минское "Динамо" дома переиграло новосибирскую "Сибирь" (4:1), китайский "Куньлунь Ред Стар" на выезде был сильнее "Сочи" (4:3 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 56 32 2 3 1 2 16 181-113 77 2 Динамо М 56 27 6 3 2 3 15 177-133 77 3 Локомотив 55 30 5 1 3 1 15 144-110 76 4 Спартак 57 29 3 1 4 4 16 196-163 74 5 Торпедо 55 25 5 2 3 1 19 157-137 68 6 ЦСКА 56 26 2 1 0 5 22 161-133 63 7 Северсталь 56 24 0 4 3 4 21 167-157 63 8 Динамо Мн 56 20 5 1 2 3 25 149-149 57 9 Сочи 57 14 1 3 0 7 32 140-215 43 10 Куньлунь РС 57 9 5 4 2 4 33 127-195 42 11 Витязь 55 12 3 2 4 3 31 114-188 41