ЦСКА обыграл "Северсталь" в матче Континентальной хоккейной лиги

ЧЕРЕПОВЕЦ /Вологодская область/, 28 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 328 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (24-я и 37-я минуты), Павел Карнаухов (26), Владислав Каменев (46), Михаил Григоренко (48) и Тахир Мингачев (48). У "Северстали" отличились Руслан Абросимов (28) и Данил Аймурзин (38).
ЦСКА благодаря победе обошел "Северсталь" в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова поднялись на шестое место, набрав 63 очка после 56 игр. "Северсталь" идет седьмой, у череповецкой команды также 63 очка в 56 матчах, однако она уступает ЦСКА по количеству побед в основное время.
В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо" 31 января. "Северсталь" следующую игру проведет 2 февраля, команда из Череповца на своем льду встретится с минским "Динамо".
В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на своем льду со счетом 5:4 в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым", челябинский "Трактор" в Омске одолел местный "Авангард" (5:4), казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над казахстанским "Барысом" (3:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду уступил тольяттинской "Ладе" (0:2). Минское "Динамо" дома переиграло новосибирскую "Сибирь" (4:1), китайский "Куньлунь Ред Стар" на выезде был сильнее "Сочи" (4:3 ОТ).
1
СКА
56
32
2
3
1
2
16
181-113
77
2
Динамо М
56
27
6
3
2
3
15
177-133
77
3
Локомотив
55
30
5
1
3
1
15
144-110
76
4
Спартак
57
29
3
1
4
4
16
196-163
74
5
Торпедо
55
25
5
2
3
1
19
157-137
68
6
ЦСКА
56
26
2
1
0
5
22
161-133
63
7
Северсталь
56
24
0
4
3
4
21
167-157
63
8
Динамо Мн
56
20
5
1
2
3
25
149-149
57
9
Сочи
57
14
1
3
0
7
32
140-215
43
10
Куньлунь РС
57
9
5
4
2
4
33
127-195
42
11
Витязь
55
12
3
2
4
3
31
114-188
41
1
Металлург
58
30
6
2
3
3
14
183-144
82
2
Авангард
56
26
9
3
0
3
15
170-142
79
3
Салават Юлаев
56
29
4
2
2
3
16
166-121
75
4
Трактор
57
25
5
2
2
4
19
159-135
70
5
Лада
58
23
2
4
3
9
17
144-141
70
6
Автомобилист
58
22
5
5
3
3
20
139-133
70
7
Ак Барс
56
25
6
2
0
2
21
144-121
68
8
Нефтехимик
58
18
4
1
5
6
24
134-176
57
9
Сибирь
57
17
2
3
3
6
26
124-154
53
10
Амур
56
17
2
2
6
5
24
123-148
53
11
Адмирал
56
10
4
3
6
5
28
120-162
45
12
Барыс
55
10
4
5
2
4
30
121-168
44