Бывший игрок НБА американец Бартон подписал контракт с московским ЦСКА

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский атакующий защитник Уилл Бартон подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

"Прежде всего, благодарен за возможность играть за эту команду, - сказал Бартон. - Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать".

Главный тренер армейцев Эмил Райкович считает, что игроку не понадобится много времени на адаптацию. "Уилл - известный игрок с большим опытом выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ему нужно будет подготовиться к европейскому баскетболу, ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст нам достаточно времени, чтобы включить его в нашу команду и нашу систему. Надеемся, он поможет достичь наших целей в этом сезоне".

В 2012 году "Портленд" выбрал Бартона на драфте НБА под общим 40-м номером, в клубе американец провел три сезона. Позднее перешел в "Денвер", где стал рекордсменом команды по реализованным трехочковым броскам. Американец находился без клуба после завершения сезона-2022/23, в котором сначала выступал за "Вашингтон", а позднее - за "Торонто".

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Команда одержала 22 победы в 25 матчах регулярного чемпионата.