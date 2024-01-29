Хоккеист "Спартака" Варюшкин отметил, что чувствует себя уверенно в КХЛ

19-летний нападающий провел за московскую команду два матча в текущем сезоне

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Егор Варюшкин чувствует себя уверенно в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

"Не мне судить, насколько я легко адаптируюсь к КХЛ, но надеюсь, что у меня получается. Конечно, здесь более высокие скорости, более жесткая игра, но мне кажется, что я к этому привыкаю. Я чувствую себя уверенно, мне нравится такая игра, и надеюсь, что моим партнерам нравится играть со мной", - сказал Варюшкин.

Варюшкину 19 лет, он провел два матча в КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В этом сезоне он провел 37 игр за команду "Спартака" в Молодежной хоккейной лиге, в которых забросил 12 шайб и отдал 28 результативных передач.