Илья Ковальчук считает, что Даниил Медведев достойно провел Australian Open

Медведев дошел до финала Australian Open, в котором проиграл итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев достойно провел Australian Open, несмотря на поражение в финале. Такое мнение высказал журналистам хоккеист "Спартака" Илья Ковальчук.

Медведев дошел до финала Australian Open, в котором проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

"Мы смотрели его полуфинал, и вчера в раздевалке нам выводили его матч на экран. Даня молодец, жаль, что проиграл, но боролся, он провел очень достойный турнир. Он классный спортсмен, не очень похож на атлета, но прекрасно играет, все достает. Уверен, у него впереди еще будут большие победы", - сказал Ковальчук.

Медведеву 27 лет, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.