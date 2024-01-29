Игрока мини-футбольного клуба "Синара" дисквалифицировали за употребление наркотиков

Спортсмен будет отстранен от соревнований до 8 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Голкипер екатеринбургского мини-футбольного клуба "Синара" Иван Ишков дисквалифицирован на три месяца за употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол. Дисквалификация будет отсчитываться с 9 ноября 2023 года и завершится 8 февраля 2024 года.

Ишкову 24 года, он является бронзовым призером чемпионата России сезона-2019/20 в составе "Синары". Спортсмен провел один матч за молодежную сборную России. Младший брат вратаря Илья Ишков играет за екатеринбургский футбольный "Урал".