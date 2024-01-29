Источник сообщил, что фигуристка Валиева не тренировалась в день вынесения вердикта CAS

Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева не выходила на тренировку в день публикации вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС рассказал источник.

В понедельник CAS опубликовал решение по допинговому делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Камила не тренировалась в день оглашения вердикта", - сказал собеседник агентства.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.