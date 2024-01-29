Роднина назвала жестокой дисквалификацию фигуристки Валиевой на четыре года

В понедельник CAS опубликовал решение по делу российской спортсменки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву является ожидаемым, однако ей вынесли жестокое наказание. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации, которая отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы.

"Другого исхода ожидать было нельзя, но наказание очень жестокое. Не знаю, с чем оно связано, у нас есть только результат. Все остальное - это гадание на кофейной гуще", - сказала Роднина.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.