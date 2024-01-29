СКА обыграл "Локомотив" и сохранил первое место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга

ТАСС, 29 января. Петербургский СКА со счетом 3:0 дома обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 12 406 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков (23-я минута) и Александр Никишин (36, 60).

Хоккеисты СКА в честь 80-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады провели матч с "Локомотивом" в особой форме с надписью "Ленинград" и специальными нашивками. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в Ледовом дворце. 11 февраля СКА примет "Сочи" на новой "СКА-Арене".

СКА набрал 79 очков после 57 матчей и занимает первое место в таблице Западной конференции. "Локомотив" с 76 очками в 56 играх располагается на третьей строчке.

В следующем матче СКА 2 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Локомотив" 31 января в гостях встретится со столичным "Спартаком".

В других матчах понедельника московское "Динамо" уступило подмосковному "Витязю" со счетом 1:2, пекинский "Куньлунь Ред Стар" обыграл "Сочи" (4:2). В первом периоде вратарь "Сочи" Михаил Бердин подрался с нападающим китайской команды Девином Броссо. По итогам инцидента Бердин получил 17 минут штрафа, Броссо - 7.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 57 33 2 3 1 2 16 184-113 79 2 Динамо М 57 27 6 3 2 3 16 178-135 77 3 Локомотив 56 30 5 1 3 1 16 144-113 76 4 Спартак 58 30 3 1 4 4 16 199-165 76 5 Торпедо 56 25 5 2 3 1 20 159-140 68 6 ЦСКА 56 26 2 1 0 5 22 161-133 63 7 Северсталь 56 24 0 4 3 4 21 167-157 63 8 Динамо Мн 56 20 5 1 2 3 25 149-149 57 9 Куньлунь РС 58 10 5 4 2 4 33 131-197 44 10 Сочи 58 14 1 3 0 7 33 142-219 43 11 Витязь 56 13 3 2 4 3 31 116-189 43