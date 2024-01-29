СКА обыграл "Локомотив" и сохранил первое место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 29 января. Петербургский СКА со счетом 3:0 дома обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 12 406 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков (23-я минута) и Александр Никишин (36, 60).
Хоккеисты СКА в честь 80-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады провели матч с "Локомотивом" в особой форме с надписью "Ленинград" и специальными нашивками. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в Ледовом дворце. 11 февраля СКА примет "Сочи" на новой "СКА-Арене".
СКА набрал 79 очков после 57 матчей и занимает первое место в таблице Западной конференции. "Локомотив" с 76 очками в 56 играх располагается на третьей строчке.
В следующем матче СКА 2 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Локомотив" 31 января в гостях встретится со столичным "Спартаком".
В других матчах понедельника московское "Динамо" уступило подмосковному "Витязю" со счетом 1:2, пекинский "Куньлунь Ред Стар" обыграл "Сочи" (4:2). В первом периоде вратарь "Сочи" Михаил Бердин подрался с нападающим китайской команды Девином Броссо. По итогам инцидента Бердин получил 17 минут штрафа, Броссо - 7.
1
СКА
57
33
2
3
1
2
16
184-113
79
2
Динамо М
57
27
6
3
2
3
16
178-135
77
3
Локомотив
56
30
5
1
3
1
16
144-113
76
4
Спартак
58
30
3
1
4
4
16
199-165
76
5
Торпедо
56
25
5
2
3
1
20
159-140
68
6
ЦСКА
56
26
2
1
0
5
22
161-133
63
7
Северсталь
56
24
0
4
3
4
21
167-157
63
8
Динамо Мн
56
20
5
1
2
3
25
149-149
57
9
Куньлунь РС
58
10
5
4
2
4
33
131-197
44
10
Сочи
58
14
1
3
0
7
33
142-219
43
11
Витязь
56
13
3
2
4
3
31
116-189
43
1
Металлург
59
30
6
2
3
3
15
189-151
82
2
Авангард
56
26
9
3
0
3
15
170-142
79
3
Салават Юлаев
57
30
4
2
2
3
16
168-122
77
4
Трактор
57
25
5
2
2
4
19
159-135
70
5
Лада
58
23
2
4
3
9
17
144-141
70
6
Автомобилист
58
22
5
5
3
3
20
139-133
70
7
Ак Барс
56
25
6
2
0
2
21
144-121
68
8
Нефтехимик
58
18
4
1
5
6
24
134-176
57
9
Амур
57
18
2
2
6
5
24
130-154
55
10
Сибирь
57
17
2
3
3
6
26
124-154
53
11
Адмирал
57
10
4
3
6
5
29
121-164
45
12
Барыс
56
10
4
5
2
4
31
122-171
44