29 января, 18:41,
обновлено 29 января, 19:00
КХЛ

СКА обыграл "Локомотив" и сохранил первое место в Западной конференции КХЛ

Петр Ковалев/ ТАСС
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© Петр Ковалев/ ТАСС
Нападающий СКА Борна Рендулич и нападающий "Локомотива" Степан Никулин
© Петр Ковалев/ ТАСС
Тренер СКА Евгений Корешков и главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Петр Ковалев/ ТАСС
Нападающий "Локомотива" Никита Кирьянов и вратарь СКА Никита Серебряков
© Петр Ковалев/ ТАСС
Главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин
© Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга

ТАСС, 29 января. Петербургский СКА со счетом 3:0 дома обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 12 406 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков (23-я минута) и Александр Никишин (36, 60).

Хоккеисты СКА в честь 80-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады провели матч с "Локомотивом" в особой форме с надписью "Ленинград" и специальными нашивками. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в Ледовом дворце. 11 февраля СКА примет "Сочи" на новой "СКА-Арене".

СКА набрал 79 очков после 57 матчей и занимает первое место в таблице Западной конференции. "Локомотив" с 76 очками в 56 играх располагается на третьей строчке.

В следующем матче СКА 2 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Локомотив" 31 января в гостях встретится со столичным "Спартаком".

В других матчах понедельника московское "Динамо" уступило подмосковному "Витязю" со счетом 1:2, пекинский "Куньлунь Ред Стар" обыграл "Сочи" (4:2). В первом периоде вратарь "Сочи" Михаил Бердин подрался с нападающим китайской команды Девином Броссо. По итогам инцидента Бердин получил 17 минут штрафа, Броссо - 7.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

57

33

2

3

1

2

16

184-113

79

2

Динамо М

57

27

6

3

2

3

16

178-135

77

3

Локомотив

56

30

5

1

3

1

16

144-113

76

4

Спартак

58

30

3

1

4

4

16

199-165

76

5

Торпедо

56

25

5

2

3

1

20

159-140

68

6

ЦСКА

56

26

2

1

0

5

22

161-133

63

7

Северсталь

56

24

0

4

3

4

21

167-157

63

8

Динамо Мн

56

20

5

1

2

3

25

149-149

57

9

Куньлунь РС

58

10

5

4

2

4

33

131-197

44

10

Сочи

58

14

1

3

0

7

33

142-219

43

11

Витязь

56

13

3

2

4

3

31

116-189

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

59

30

6

2

3

3

15

189-151

82

2

Авангард

56

26

9

3

0

3

15

170-142

79

3

Салават Юлаев

57

30

4

2

2

3

16

168-122

77

4

Трактор

57

25

5

2

2

4

19

159-135

70

5

Лада

58

23

2

4

3

9

17

144-141

70

6

Автомобилист

58

22

5

5

3

3

20

139-133

70

7

Ак Барс

56

25

6

2

0

2

21

144-121

68

8

Нефтехимик

58

18

4

1

5

6

24

134-176

57

9

Амур

57

18

2

2

6

5

24

130-154

55

10

Сибирь

57

17

2

3

3

6

26

124-154

53

11

Адмирал

57

10

4

3

6

5

29

121-164

45

12

Барыс

56

10

4

5

2

4

31

122-171

44

  

Теги:
КХЛ