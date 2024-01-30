Фигуристку Щербакову признали чемпионкой Европы 2022 года после дисквалификации Валиевой

Второй стала россиянка Александра Трусова, третьей - бельгийка Луна Хендрикс

ТАСС, 30 января. Международный союз конькобежцев (ISU) признал Анну Щербакову победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы 2022 года.

Таким образом, золотую медаль европейского первенства получит Щербакова, серебро отойдет россиянке Александре Трусовой, бронза - бельгийке Луне Хендрикс.

Щербаковой 19 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года и чемпионкой мира 2021 года. В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотые награды командного первенства мира. В финале серии Гран-при (2019/20) она стала второй.