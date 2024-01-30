Свищев считает, что Валиевой не нужно торопиться завершать карьеру

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не должна завершать карьеру, у спортсменки еще есть шанс продолжить выступать. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Не надо торопиться с так называемым возвращением наград, - сказал Свищев. - Еще предстоят различные апелляционные процедуры. В том числе со стороны Олимпийского комитета России (ОКР). Да и Камиле не нужно завершать карьеру, шансы ее продолжить остаются".

После дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба ОКР сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение.