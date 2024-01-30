Захарова прокомментировала ситуацию с дисквалификацией Валиевой

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Запад убивает спорт и олимпизм как явление

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Запад делает хуже своим собственным спортсменам, уничтожая такие явления как спорт и олимпизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой.

"Кому они делают хуже? Они делают хуже не только нам, а мы как бы должны быть главным адресатом этой политики. Они в принципе убивают спорт и делают хуже своим спортсменам. Но самое страшное, что они убивают в принципе олимпизм как явление", - сказала дипломат в эфире телеканала "Москва-24". "То, что они делают с олимпизмом, придумывая гендеры, какие-то альтернативные соревнования, внедряя мужчин в женские соревнования, а женщин в мужские, придумывая, подменяя, коверкая, просто убивает ту идею, которая не была их находкой и, кстати говоря, не была достижением, творением нашего исторического периода, а пришла к нам по наследству как подарок из времен глубокой античности, и которую за ХХ век довели до определенного нового технологического уровня, - вот на этом всем они ставят крест", - констатировала Захарова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. О намерении оспорить решение ISU в CAS объявил Олимпийский комитет России. Юристы российской стороны приступили к подготовке документов для обращения в суд.